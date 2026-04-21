Sakarya Nehri'nde Çocuk Kayboldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştüğü öne sürülen çocuk, itfaiye ile AFAD ekiplerince drone ve teknelerle didik didik aranmaya devam ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Erenler ilçesinde ağabeyi ile balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştüğü öne sürülen Ahmed İdris isimli Irak uyruklu çocuk, bölgede AFAD ve itfaiye ekiplerince drone ve tekneler yardımı ile aranmaya devam ediyor. Ekiplerin kapsamlı çalışmaları havadan görüntülendi.

"Her sene böyle olaylar oluyor"

Nehir kenarında işletmesi bulunan Erhan Sarıca, "Sakarya Nehri kenarında her sene böyle olaylar oluyor. Nehir kenarına gelen çocuklar, büyükler ayakları kayıp düşüyor. Su da derin ve müdahale edilse bile su içine çekiyor. Buraya acilen bir çözüm bulunması lazım. Ben yaklaşık 20 senedir buradayım ve her sene böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Çocuklar iki kardeş, biri balık tutarken ayağı kayıyor ve suya düşüyor. 15 dakika içinde ekipler gelmeye başladı ve müdahale etti ama bulunamıyor" dedi. - SAKARYA