Sakarya Otoyolu'nda Tır Kazası

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Otoyolda kontrolden çıkan tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki 14 EK 098 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada M.D. hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde oluşan trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.