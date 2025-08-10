Sakarya Otoyolu\'nda Yangın: Yabancı Plakalı Araç Kül Oldu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alev yanan yabancı plakalı otomobilden geriye, demir yığınları kaldı.

Otoyolun Hendek geçişi Kalayık Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, C.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde henüz belirlenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kalırken tek şeritten ulaşım sağlanan trafik, aracın bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. - SAKARYA