Sakarya Pamukova'da ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki adam yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Pamukova'da ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki adam yaralandı

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Sakarya Pamukova\'da ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki adam yaralandı
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Sakarya Pamukova\'da ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki adam yaralandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplayan 67 yaşındaki adam, ayının saldırısına uğrayarak baş, boyun ve el bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ayıyı uzaklaştırmasıyla hastaneye kaldırılan adam, tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 67 yaşındaki adam, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı vatandaş, çevredekilerin ayıyı uzaklaştırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giren R.E. (67), ayının saldırısına uğradı. Saldırı neticesinde R.E., baş, boyun ve el bölgesinden aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan bölgedeki diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek ayıyı bağırma sesleriyle bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Pamukova'da ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki adam yaralandı - Son Dakika
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