Sakarya Valisi'nden Bungalov ve Sokak Hayvanları İçin Açıklama - Son Dakika
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Sakarya Valisi'nden Bungalov ve Sokak Hayvanları İçin Açıklama

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, izinsiz yapılan bungalovlar ve sokak hayvanlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İzinsiz bungalovların denetim sürecinin başladığını ve sokak hayvanlarının toplanarak barındırılacağını duyurdu.

10.04.2025 20:48
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Sakarya Valisi'nden bungalov ve sokak hayvanları açıklaması

"5 bin civarında bungalov var, 2 bin tanesi imar ve yapı ruhsatı olmadan yapılmış"

"Çocuklarımız, kadınlarımız için tehdit olan sokak hayvanlarını kısa süre içerisinde sokaklardan alacağız"

SAKARYA - Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sapanca ilçesinde kaçak veya izinsiz olarak yapılan bungalov ve sokak hayvanları hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Doğan, bungalovlar hakkında, "5 bin civarında bungalov var 2 bin tanesi imar ve yapı ruhsatı olmadan yapılmış. Ruhsatı iptal olmasına rağmen faaliyetine devam eden bungalovlar varsa idari para cezası uygulanıyor" derken sokak hayvanları hakkında ise, "Çocuklarımız, kadınlarımız için bütün vatandaşlarımız için tehdit olan sokak hayvanlarını kısa süre içerisinde sokaklardan alacağız" diye konuştu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mart ayı içerisinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısında kaçak veya izinsiz olarak yapılan bungalov ve sokak hayvanları hakkında açıklama yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yapılan ve yapılacak olanları anlattı. Vali Doğan bungalovlar hakkında, "5 bin civarında bungalov var bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir inceleme var. Bu inceleme neticesinde ilgili belediyelerin eksikliklerinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve kamu görevlileri hakkında da adli soruşturma izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanımızın bir kararı var ve bu karar Aralık ayı içerisinde çıktı. Bunlarla ilgili adli soruşturma açıldı bununla ilgili tarafların itiraz süresi var ve bu süre bildiğim kadarıyla dolmuş olması lazım. Bunlarla ilgili, bu yapmış oldukları işlemlerden dolayı adli işlem başlatılacaktır. Bu şu demek; Sapanca'da yapılan bungalovların müfettişin tespitine göre söylüyorum yaklaşık 2 bin tanesi imar, yapı ruhsatı olmadan yapılmış. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, eksiklikleri giderilene kadar 2024 yılının sonuna kadar vermiş olduğu turizm işletme belgelerini iptal ederek bunların artık bu tür turizm faaliyetlerinde bulunamayacaklarını her birine resmi olarak bildirdi. Biz bu doğrultuda bungalovlarda konaklama yapan, kaçak faaliyet gösterenlere bakanlığın talimatları doğrultusunda 3 komisyon kurduk ve bu komisyon alanda bunları denetliyor. Ruhsatı iptal olmasına rağmen faaliyetine devam eden bungalovlar varsa idari para cezası uygulanıyor. İlk aldığım rakamlarda da bin 500'ye yakın bungalovun denetlendiği yönünde. İlaveten bu yapıların kaçak olduğunu öğrendiğimizden itibaren imar kanunu 32. ve 42. Maddesi gereğince ilgili belediyelere bu yapılarla ilgili gereğini yapılması konusunda resmi yazımızı yazdık. Bundan sonra belediyelerin imar kanunu çerçevesinde gereğini yapıp hem valiliği hem de bakanlığı bilgilendirmesi lazım" dedi.

"Çocuklarımız, kadınlarımız için tehdit olan sokak hayvanlarını kısa süre içerisinde alacağız"

Sokak hayvanları hakkında konuşan Vali Doğan, "Avrupa ülkesinde sokakta gezen hayvan göremezsiniz. ya sahipli hayvanlar vardır ya da yoktur. Dolayısıyla meclisimiz bununla ilgili kanun düzenlemesi yaptı ve sokaktaki başıboş hayvanların toplanarak uygun ortamlarda barındırılmasıyla ilgili karar aldı. Bizde bununla ilgili kaymakamlar ve belediye başkanlarımızla iki toplantı yaptık. Burada her ilçede bir uygun ormanda ve alanda barınaklar yaparak bu sokak hayvanlarını tamamını kısa süre içerisinde toplayarak uygun barınaklarda bunların bakımını yapacağız. Bu bir zorunluluk haline geldi, insanların güvenlik meselesi haline geldi. Şu anda barınaklar var, yapılacak ve mevcutta yapılanlar var. Biz bu konuda mümkün olan her şeyi belediyelerimizle paylaşıyoruz. Bununla alakalı her belediye başkanı burada kendi ilçelerinde ne yaptıkları, çalışmanın hangi aşamada olduğu hakkında sunumlarını yaptı. Kısa süre içerisinde sokak hayvanlarının tamamını toplayıp sokaklardan alacağız ve uygun ortamlarda bakımlarını, kısırlaştırılmasını yapacağız. Ama sahiplenmek isteyen vatandaşlara da sahiplendirmenin kuralları çerçevesinde verebiliriz. Başıboş şekilde sokaklarda gezerek çocuklarımız, kadınlarımız ve bütün vatandaşlarımız için tehdit olan sokak hayvanlarını kısa süre içerisinde sokaktan alacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya Valisi'nden Bungalov ve Sokak Hayvanları İçin Açıklama - Son Dakika

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