 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Valisi Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

Sakarya Valisi Yaşar Karedeniz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Sakarya Valisi Yaralıları Ziyaret Etti
28.12.2023 - 11:25,
Abone Ol

Sakarya Valisi Yaşar Karedeniz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 59 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz yaralıları ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vali Karadeniz, yaralanan ve müşahede altında tutulan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vali Karadeniz, yaralıların durumu hakkında tek tek bilgi aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya Valiliği, Karadeniz, Sakarya, Marmara, Valilik, Hastane, Kaza, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya Valisi Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Valisi Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement