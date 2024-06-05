Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Salça kavanozundan uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada salça kavanozunun içerisine gizlenmiş halde 153 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.06.2024 08:39
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada salça kavanozunun içerisine gizlenmiş halde 153 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kente uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu aracı Afyonkarahisar-Kon karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdu. Aracı didik didik arayan ekipler mandalina kasasında bulunan salça kavanozundan şüphelenerek kavanozu bir şiş yardımıyla kontrol etti. Yapılan incelemede kavanozun ortasında farklı bir madde olduğunu belirleyen ekipler ardından kavanozun içerisindeki salçayı boşalttı. Ekipler daha sonra kavanoza poşete sarılmış halde zulalanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Olayın ardından araçta bulunan S.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun miktarının ise 153 gram olduğu belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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