 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın kiliseye girişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların kilisenin ana kapısından içeriye girdiği ve Cihan'ın kapıyı açtıktan sonra saldırganların içeriye girdiği görülüyor. Ayrıca, saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı da görüntülerde yer alıyor.

Saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada
29.01.2024 - 23:31,
Abone Ol

Saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada

- Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın Kiliseye girdiği an kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise'nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan yaşanan silahlı saldırı öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise'nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde ana kapıdan girdikleri an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde maskeli iki kişi, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında saldırganlar içeriye giren Tuncer Cihan'a kapıyı açtıktan sonra kendilerinin içeriye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise saldırganlardan birinin kullandığı silahın tutukluk yaptığı görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sarıyer, Saldırı, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Saldırganların kiliseye girdiği o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement