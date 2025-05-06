Saldırıya Rağmen Kımıldamadılar

Herkes kaçtı, onlar böyle izledi

Bir iş yerini kurşunlayıp restoranın önünden geçen eli tüfekli saldırgan müşterilere panik yaşattı

Şüphelinin yanından geçtiği bir masadaki 3 müşteri ise yerinden bile kımıldamayıp kaçışı film izler gibi izledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir restoranın yanından kaçan şüpheliyi gören müşterilerin paniklediği, bir masada oturan 3 müşterinin ise yerinden kımıldamayıp olayı film gibi izledikleri görüldü.

Dün gece Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 sokakta meydana gelen kurşunlama olayı sırasında, olay yerinin yakınında bulunan pide salonunda bulunan müşterilerin korku ve panik yaşamasına neden oldu. 1 otomobil ve işyerinin camının zarar gördüğü olay sırasında pide salonunda müşterilerin yaşadığı panik işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ateş eden şüphelinin elinde tüfekle uzaklaşma anıda yer aldı Yine görüntülerde pide salonundaki 3 kişinin ise hemen yanlarından geçen şüpheliyi görmelerine rağmen hiç kımıldamayıp olayı izledikleri görüldü.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.