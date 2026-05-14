Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısının uçması sonucu 15 hükümlü hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında başlayan ve kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Durasıllı Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu binasının çatısının bir kısmı koptu.
Kopan parçanın bahçede bulunan hükümlülerin üzerine gelmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Hafif şekilde yaralanan 15 hükümlü Salihli'deki hastanelerde tedavi altına alındı. - MANİSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Salihli Cezaevinde Çatı Uçtu, 15 Hükümlü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?