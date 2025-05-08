Salihli'de 14 Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Salihli'de 14 Kaçakçılık Operasyonu

Salihli\'de 14 Kaçakçılık Operasyonu

Salihli'de düzenlenen 14 operasyonla 15 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

08.05.2025 18:26
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 14 ayrı kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalanırken, kaçak sigaradan tütüne, kaçak alkolden, cinsel içerikli ürüne kadar, çok sayıda ürün ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayda ilçe genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılara göz açtırmadı. Kaçakçılık suçları, mali suçlar ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 14 ayrı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen kaçakçılık olaylarında, 290 kilo kıyılmış tütün, 5 milyon 789 bin 120 makaron, 21 elektronik sigara doldurma makinası ve kompresörü, 206 paket sigara, 9 bin 360 sigara kağıdı, 15 litre etil alkol, 55 adet alkol yapımında kullanılan malzeme, 197 litre ev yapımı alkollü içecek, 92 cinsel içerikli ürün, organize olaylarda ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Salihli'de kaçakçılık, organize ve mali suçlarla mücadele ederek, huzur ve güvenliğin sağlanması için, suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de 14 Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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