Salihli'de Çalışma İzni Olmayan Yabancı Uyruklulara İdari Para Cezası - Son Dakika
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Salihli'de Çalışma İzni Olmayan Yabancı Uyruklulara İdari Para Cezası

Salihli\'de Çalışma İzni Olmayan Yabancı Uyruklulara İdari Para Cezası

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir işyerinde yapılan denetimde çalışma izni bulunmayan 2 Azerbaycan uyruklu kişi tespit edildi. İşletme sahibine Uluslararası İş Gücü Kanununa Muhalefet suçundan 113 bin 504 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklular ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

09.05.2024 14:53
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışma izni bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran işletme sahibine 113 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli'de denetimlerini sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerinde yaptığı kontrolde Azerbaycan uyruklu 2 şahsın, çalışma izninin olmadığını tespit etti. İzinsiz şekilde yabancı uyruklu çalıştıran işletmeye Uluslararası İş Gücü Kanununa Muhalefet suçundan toplam 113 bin 504 TL idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklu şahıslar ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Çalışma İzni Olmayan Yabancı Uyruklulara İdari Para Cezası - Son Dakika

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