Salihli'de depo yangınında 160 ton ihracat ürünü kozalak küle döndü - Son Dakika
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Salihli'de depo yangınında 160 ton ihracat ürünü kozalak küle döndü

Salihli\'de depo yangınında 160 ton ihracat ürünü kozalak küle döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.04.2024 13:32  Güncelleme: 13:38
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak küle döndü.

Yangın Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiindeki kozalak deposunda çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, yangını çalışmalar sonucu söndürdü. Depoda yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalağın bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de depo yangınında 160 ton ihracat ürünü kozalak küle döndü - Son Dakika

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