Manisa'da 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, 1'i kadın, ikisi bagajda yolculuk yapan 9 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir aracın çalıntı olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 KGM 234 plakalı aracı Ankara- İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağında durdurup, arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2'si bagajda, 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MANİSA
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