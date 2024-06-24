Salihli'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Sürücü yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Salihli- Köprübaşı yolu Demirköprü Baraj Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (50) idaresindeki 45 KY 295 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA