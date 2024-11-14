Salihli\'de Metruk Binalar İçin Toplantı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında metruk binalarla ilgili çalışma yapılması için toplantı düzenlendi.

Salihli Kaymakamlığında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazların, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; metruk binalara yönelik 'Metruk Binalar Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ilişkin çalışmalar gözden geçirilerek, yıkılmaları, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve bu binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili konular ele alındı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum amirleri katıldı. - MANİSA