Salihli'de Odun Keserken Ağır Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi odun keserken elinden kayan spiral ile ağır yaralandı.

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, evinin bahçesinde spiral ile odun kesen G.Y. (54), makinenin elinden kaymasıyla sağ elinin 2 parmağını kesti. Kanlar içerisinde kalan G.Y., ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı G.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

G.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA