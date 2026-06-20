Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Salihli\'deki sel mağdurlarına destek

Manisa'nın Salihli ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde etkili olan şiddetli yağışlar ve su baskınları, çok sayıda evde maddi hasara neden oldu. Yaşanan afetin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, mağdur vatandaşların yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından sahaya inerek etkilenen vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. 15 Haziran haftası boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, selden zarar gören 22 hanede detaylı sosyal incelemeler yapıldı. Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek destek sürecini başlattı.

560 bin TL nakdi destek ve eşya yardımı

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, acil nakdi desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen 11 haneye toplam 560 bin TL yardım yapılırken, ev eşyalarında ciddi hasar oluşan diğer 11 haneye ise ihtiyaçları doğrultusunda eşya desteği verilmesi kararlaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, destek sürecinin ilgili birimler tarafından yakından takip ettiği belirtildi.

"Yaraları dayanışmayla sarıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, afetin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Salihli'mizde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle mağdur olan hemşehrilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahaya inerek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlarken, ev eşyaları zarar gören ailelerimize de gerekli yardımları ulaştırıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, zor günlerinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor, dayanışma içerisinde yaraları birlikte sarıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan zararların bir ölçüde giderilmesi amacıyla destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA