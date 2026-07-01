Manisa\'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Atatürk Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA