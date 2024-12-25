Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan şahıstan el yapımı tabanca ve mermi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri Y.D.'yi (46) Karapınar Mahallesi'nde durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında el yapımı 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjörü ile 5 mermi ve oluklu çakı ele geçirildi.
Şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Salihli'de Şüpheli İle El Yapımı Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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