Samandağ\'da Bahçe Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir bahçede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında bahçe zarar gördü. - HATAY