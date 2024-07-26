Samandağ'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişiden Birisi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişinin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY