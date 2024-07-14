Samandağ\'da denizde kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor

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Samandağ'da denizde kaybolan gencin arama çalışmaları havanın kararmasıyla devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra haber alınamayan 24 yaşındaki genç için gün boyu arama çalışmaları devam etti.

İlçeye bağlı Çevlik plajında arkadaşlarıyla denize giren Bahadır Ç. bulmak için yürütülen çalışmalar, Sahil Güvenliğe ait dron desteğiyle sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ve Can kurtaran ekipleri, Sahil Güvenlik Dalgıç ekipleri ve Polis Dalgıç ekipleri çalışmalarını sürerken. Ekiplerin Havadan, Karadan ve Denizden yürüttüğü arama çalışmaları gün boyu sürdü.

Hava kararmasıyla arama çalışmalarına devam ediyor.