Yılan giren araca binmek isteyince korku dolu anlar yaşadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araca giren yılanın, sürücüyü korkuttuğu anlar kameraya yansıdı.

Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan işyerinde park halindeki hafif ticari araca yılan girdi. Aracına binmek isteyen sürücünün aracın kapısını açtığı esnada yılanı fark etti. Yılanı gören araç sürücüsünün, korktuğu ve panik yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yılanı kendi çabalarıyla çıkaramayan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından aparat yardımıyla yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY