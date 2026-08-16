Samandağ'da Kilitli Çocuk Kurtarıldı
İtfaiye ekipleri, araçta kilitli kalan çocuğu güvenle kurtarıp ailesine teslim etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde araç içerisinde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Araç içerisinde çocuğun kilitli kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin titiz çalışması sonucunda araç içerisindeki çocuk güvenli şekilde kurtarıldı. Çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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