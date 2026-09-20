Samandağ'da köpeği tüfekle yaralayan şahıs yakalandı, fareyi hedeflediğini söyledi - Son Dakika
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Samandağ'da köpeği tüfekle yaralayan şahıs yakalandı, fareyi hedeflediğini söyledi

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Samandağ\'da köpeği tüfekle yaralayan şahıs yakalandı, fareyi hedeflediğini söyledi
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Samandağ Atatürk Mahallesi'nde sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs, polisin kamera ve saha çalışmasıyla yakalandı. Şahıs ifadesinde fareyi vurmak isterken köpeği yanlışlıkla vurduğunu belirtti; yaralı köpek polis tarafından veterinere götürüldü.

Hatay'da sokak köpeğini tüfekle vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Polis ekiplerinin merhametiyle yaşama tutundurulan köpeği vuran şahsın, fareyi vurmak isterken köpeği yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde yatan sokak köpeğini fark etti. Yaralı köpeğin durumunu kontrol eden polis ekipleri, köpeğin silahla vurulduğunu belirledi. Polis ekipleri silahla vurulan köpeği, tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeği silahla yaralayan şüphelinin bulunması için yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde; şahsın G.B. olduğu tespit edildi. Şahıs, olayda kullandığı tek kırma tüfek ve 2 adet tüfek fişeği ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemlere başlandığı öğrenilirken, G.B.'nin fareyi vurmak isterken sokak köpeğini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan, olayda yaralanan köpeğe sahip çıkan polis ekiplerinin merhametiyse yürekleri ısıttı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkHayvan HaklarıGüvenlik3. SayfaPolisYaşamSuçSon Dakika

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