Samandağ\'da Kuyuya Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Kuyuya düşen yavru köpeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler, kuyuya düşen yavru köpeği güvenli bir şekilde çıkararak sahibine teslim etti. - HATAY
