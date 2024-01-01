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Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Samandağ\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı
01.01.2024 - 00:03,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. T.B. idaresindeki 31 RK 111 plakalı otomobil, S.S. idaresindeki 01 DUE 60 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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