Samandağ'da özel eğitim okulundan çalınan malzemeler bulundu, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samandağ'da özel eğitim okulundan çalınan malzemeler bulundu, 3 şüpheli yakalandı

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Samandağ\'da özel eğitim okulundan çalınan malzemeler bulundu, 3 şüpheli yakalandı
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Samandağ'da 2 Kasım'da Hayrullah Neziha Albayrak Özel Eğitim Kurumunda meydana gelen hırsızlıkla ilgili polis çalışmasında çalınan çok sayıda malzeme bulundu ve 3 şüpheli yakalandı. Bulunan malzemeler okul müdürüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel eğitim kurumunda meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışmada şüpheliler yakalanırken, okuldan çalınan çok sayıda malzeme bulundu.

Samandağ içesinde 2 Kasım tarihinde Hayrullah Neziha Albayrak Özel Eğitim Kurumunda meydana gelen hırsızlık olayının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri üzerinden çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde olayın şüphelilerinin M.S. ve H.O. olduğu, çalınan malzemelerin ise T.K. ve M.E.'ye emanet olarak bırakıldığı tespit edildi. Kamera çalışmalarında malzemelerin bir kısmının Samandağ'a, bir kısmının ise Antakya'ya götürüldüğü belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ses sistemi amfisi, monitör, bilgisayar kasaları, kamera kayıt cihazı, yazıcılar, bilgisayarlar, akıllı tahta, televizyon, dizüstü bilgisayar, matkap seti ve çeşitli elektronik malzemeler ile okula ait perdeler ele geçirildi.

Bulunan malzemeler okul müdürüne teslim edilirken, yakalanan M.S., M.A. ve H.O. hakkında adli işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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