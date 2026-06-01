Samandağ\'da Seyir Halindeki Kamyonet Yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Yangın, Samandağ'a bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangın sonucu kamyonette maddi hasar meydana geldi. - HATAY