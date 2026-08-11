Samandağ'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil takla atarak yan yattı, sürücü yaralandı ve kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kazada yaralanan vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Samandağ'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?