Samsun 19 Mayıs\'ta kontrolden çıkan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun 19 Mayıs'ta kontrolden çıkan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde saat 18.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Erenköy mevkiinde meydana geldi. Ahmet D. (78) idaresindeki 34 TF 6529 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Şahin hayatını kaybederken, sürücü Ahmet D. ile Ayşe Ş. ve Feyzullah Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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