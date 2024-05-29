Samsun Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesi Korosu\'ndan Unutulmaz Konser

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Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi hakim, savcı ve personellerinden oluşan 37 kişilik Türk Halk Müziği(THM) Korosu, adliye çalışanlarına ve ailelerine unutulmaz bir konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen konserde Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay birer konuşma yapıp, Şef Hızır Aydın'a plaket ve çiçek takdim ettiler.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı konuşmada, "Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi olarak iki kardeş adliye ve büyük bir aileyiz" diyerek tüm solist ve koristleri tebrik etti.

Başsavcı Fahri Gülay da bu konserin büyük bir emek sonucunda ortaya çıktığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - SAMSUN