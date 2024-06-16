Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Kurban Bayramı'nda Denetimleri Arttırdı

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Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe merkezinde denetimleri arttırdı.

Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde ilçe merkezinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan ekipler, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve bayram şekeri ikram etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram trafik denetimleri sıklaştırıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda uygulama yapan trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya ikram etti. Bayramda yola çıkacak olan vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlardaki sürücülere polis memurları tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Araç sürücüleri ve yolcular, emniyet kemerlerini takmaları ve hız limitlerini uymaları konusunda uyarıldı.

Uygulama boyunca vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya ikram edilerek bayramları kutlandı. - SAMSUN