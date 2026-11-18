Samsun Atakum'da 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ve Atakum İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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