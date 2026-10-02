Samsun Atakum\'da 5 aydır arandığı öne sürülen hükümlü gardıropta yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır aranan hükümlü, saklandığı gardıropta yakalandı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2 yıl 6 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası bulunan ve 5 aydır arandığı ileri sürülen O.Ö.'nün (23) yaptıkları takip ve çalışma sonucu saklandığı evi tespit etti. Polis, hükümlünün avukat olan akrabasının evinde arama yaptı. O.Ö., polis ekipleri tarafından saklandığı gardıropun içinde yakalandı. Gözaltına alınan O.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.