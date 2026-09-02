Samsun Atakum'da kız arkadaşını darp edip alnına tüfek dayayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kız arkadaşının alnına tüfek dayayıp darbettiği iddia edilen U.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da kız arkadaşının alnına tüfek dayayıp darbettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.D., kız arkadaşı N.K.'nin alnına tüfek dayayıp darp etti. Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan U.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun Atakum'da kız arkadaşını darp edip alnına tüfek dayayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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