Samsun Atakum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Çalırlar Korosu Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AAY 655 plakalı otomobil ile 55 ARY 809 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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