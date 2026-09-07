Samsun Ayvacık\'ta müstakil evde yangında Semiha Yazıcı hayatını kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi Keskinoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri intikal ederek yangına müdahale edildi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Semiha Yazıcı'nın (50) cansız bedeniyle karşılaştı. Feci şekilde yanarak can veren kadının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.