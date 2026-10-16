Samsun Bafra'da dolandırıcılıktan hükümlü, 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almıştı, yakalandı

Samsun Bafra'da dolandırıcılıktan hükümlü, 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almıştı, yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, aranan şahıslara yönelik çalışmada yakalandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında U.U. (39) isimli şahsı yakaladı.
Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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