Samsun Bafra'da iki otomobil çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da iki otomobil çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra\'da iki otomobil çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Bahçeler Mahallesi'ndeki Nehir Caddesi Organize Sanayi Yolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi Nehir Caddesi Organize Sanayi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Mustafa Aydın (37) yönetimindeki 55 BU 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve tır garajına dönüş yapan Özal Yüksel(39) idaresindeki 55 HE 199 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile 55 HE 199 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahattin Boyut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik Kazalarıİnceleme3. SayfaOlaylarGüncelSamsunTrafikBafraSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da iki otomobil çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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