Samsun Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince ruhsatsız tüfek ve kurusıkı silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ve İğdir Mahallerinde N.K., V.K. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Bafra Narkotik Büro Amirliği'nden silah operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Dikmece Mahallesi'nde bir bireysel konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.
Afyonkarahisar'da yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda hassas terazi, sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası verilirken, 3 şahsa adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa idari işlemler başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kediye işkence görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, kedinin arkadaşına ait olduğunu ve kasıtlı şiddet uygulamadığını savundu. Kedi sağlık durumu iyi olmasına rağmen hayvan barınağına teslim edildi.
Bahçelievler'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, cesedi varile koyup yakmakla suçlanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, varil içerisinde yanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede, iş yerinde kan lekeleri ve kanlı bir bıçak bulundu. Cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli B.T, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde maktulü annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocuklar için kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri doğayı keşfederken eğlenceli etkinliklere katılacak.
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