Samsun Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 137 adet sentetik ecza ve 24,85 gram uyuşturucu madde ile yakalanan E.B.K. tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin Alparslan Mahallesi'nde E.B.K'nın (27) üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada, 137 adet sentetik ecza ile 24,85 gram pregabalin etken maddesi içeren sentetik ecza tozu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Bafra, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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