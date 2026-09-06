Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi\'nde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 2 çocuk babası elektrikçi Selçuk Koyu (40), iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için Samsun'a gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Olay, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrikçide çalışan 2 çocuk babası Selçuk Koyu (40), iddiaya göre iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koyu, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Koyu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Olaylar, Otopsi, Selçuk, Samsun, Çocuk, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik akımına kapılan elektrikçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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