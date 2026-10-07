Samsun Canik\'te 2 bin 352 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 352 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Canik'te çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada A.G. (23), C.K. (28) ve S.Y. (24) isimli şahısların üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 2 bin 352 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.