Samsun Canik'te AVM'den yaklaşık 20 bin liralık kıyafet çalan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun Canik'te AVM'den yaklaşık 20 bin liralık kıyafet çalan kadın gözaltına alındı

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Samsun Canik\'te AVM\'den yaklaşık 20 bin liralık kıyafet çalan kadın gözaltına alındı
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Samsun Canik'teki Piazza AVM'de bir mağazadan yaklaşık 20 bin lira değerinde kıyafet çalan kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunan kadın, sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir AVM'de yaklaşık 20 bin lira değerinde giyim eşyası çalan kadın, polis tarafından yakalandı.

Olay, 4 Eylül'de Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazadan yaklaşık 20 bin lira değerinde kıyafetlerin çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren Pembe Ö. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan Pembe Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Canik'te AVM'den yaklaşık 20 bin liralık kıyafet çalan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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