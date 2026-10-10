Samsun Çarşamba\'da Arif Yılmaz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2013 yılında ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın faili meçhul cinayet dosyasının yeniden incelenmesi sonucunda 2 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyasının yeniden ele alındığını belirtti. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut delillerin, tanık ifadelerinin ve HTS kayıtlarının yeniden analiz edildiğini aktaran Gürlek, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişiye ait iletişim verilerinin karşılaştırıldığını ifade etti.

Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ve tutuklandığını bildiren Gürlek, dosyanın aydınlatılmasında görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.