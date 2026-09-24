Samsun Çarşamba\'da kargo yalanıyla 17 milyonluk senet olayında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 73 yaşındaki Erol Keskin'in "kargo" yalanıyla kandırılarak adına 17 milyon liralık senet düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, yaklaşık 4 ay önce Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hac vazifesini yerine getirmek için hazırlanan Erol Keskin'in yanına gelen 4 kişi, kendilerini diyanet görevlisi olarak tanıtarak "Hacca gideceğiniz için Diyanet İşleri Başkanlığı size kargo gönderdi" diyerek evrak imzalattı. Keskin hac vazifesi için yurt dışına gittikten yaklaşık 10 gün sonra ailesine 17 milyon liralık icra tebligatı ulaştı. Keskin'in oğlu Murat Keskin, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

4 şüpheli yakalandı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Amasya'da oldukları belirlenen A.O., O.Y., G.Y. ve İ.K., Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Babası hacca gittikten 10 gün sonra icra evrakı geldi

Babasının hacca gitmesinden yaklaşık 10 gün sonra eve 17 milyon lira tutarında senetli icra takibi evrakı geldiğini söyleyen Erol Keskin'in oğlu Murat Keskin, "Babam hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için hazırlık yapıyordu. Dolandırıcılar bunu öğrenmişler. Babamı da yaklaşık 1 ay boyunca takip etmişler. Bir gün yanına gelen 4 kişi, 'Erol Keskin'i arıyoruz' diyorlar. 'Biz diyanetten geliyoruz, hacca gideceğin için diyanet sana kargo yolladı' diyerek babama evrak imzalatmak istemişler. Babam da dükkanda imzalayacağını belirtmiş ancak şahıslar imzayı atması gerektiğini kargoyu işyerine getireceklerini söylemişler. Ben de diyanet ve müftülükten araştırdım ve böyle kargonun olmadığını öğrenince şüphelendim. Babam hac vazifesi için yurt dışına çıktıktan sonra 17 milyon TL'lik icra geldi. Ben de durumu kolluk kuvvetlerimize bildirdim" dedi.

Olayın planlı gerçekleştirildiğini düşündüklerini dile getiren Keskin, "Babamın da 17 milyon civarında bir gayrimenkulü vardı. Bu araştırılıp bilinçli olarak yapılmış bir olay. Bizi tanıyan, bilen birileri onlara bilgi vermiş olabilir" diye konuştu.