Samsun Çarşamba'da kırmızı ışık ihlalinde sürücü yaralandı, 5 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da kırmızı ışık ihlalinde sürücü yaralandı, 5 bin TL ceza kesildi

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Samsun Çarşamba\'da kırmızı ışık ihlalinde sürücü yaralandı, 5 bin TL ceza kesildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıkta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, kusurlu bulunan motosiklet sürücüsüne 5 bin TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıkta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.A. idaresindeki 55 AYC 410 plakalı motosikletin kırmızı ışıkta geçtiği esnada, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 55 ABD 777 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü E.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi

Kazanın ardından trafik polisleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde, kusurlu olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü E.A.'ya 'kırmızı ışık ihlali' gerekçesiyle 5 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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