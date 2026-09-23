Samsun Çarşamba\'da ziynet hırsızlığında 2 kadın tutuklandı, 5 ilde 6 olayla bağlantılı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir ikametteki ziynet eşyasının çalınması üzerine başlatılan çalışmada, farklı illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çarşamba ilçesinde 10 Eylül'de meydana gelen ve yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin il dışından Samsun'a gelen F.B. (26) ve F.B. (24) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, ekiplerin takibi ve Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucu yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, hırsızlık sırasında kullandıkları belirlenen kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi.

Yapılan ayrıntılı araştırmada 2 şüphelinin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 5 farklı ilde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili de arandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.